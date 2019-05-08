СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-08T12:29:50+03:00

В Изборске мероприятия пройдут 17 мая с 19:00 до 23:00, в Печорах – 18 мая с 18:00 до 23:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске и Печорах. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко.

- Мы готовим достаточно обширную и увлекательную программу для наших посетителей, - сказала Наталья Кальченко. – Откроет мероприятия традиционная акция «Я дарю музеям». Каждый посетитель сможет подарить музею экспонат. На всей территории крепости будут работать все музейные экспозиции, а также интерактивные площадки. Это и мастер-классы от народных мастеров, и археологическая песочница для детей, и многие другие активности, которые станут сюрпризом. Также студенческий «Ахтеатр» устроит показ спектакля «Женитьба» в "Нескучном садике".

В Печорах состоится презентация нового пешего туристического маршрута по городу. Также запланирован показ исторических фильмов и выступление детской театральной студии «Светлячок».

ИСТОЧНИК KP.RU