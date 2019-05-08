2019-05-08T12:29:50+03:00
Звезды

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске и Печорах

В Изборске мероприятия пройдут 17 мая с 19:00 до 23:00, в Печорах – 18 мая с 18:00 до 23:00
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске и ПечорахЕжегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске и ПечорахФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске и Печорах. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко.

- Мы готовим достаточно обширную и увлекательную программу для наших посетителей, - сказала Наталья Кальченко. – Откроет мероприятия традиционная акция «Я дарю музеям». Каждый посетитель сможет подарить музею экспонат. На всей территории крепости будут работать все музейные экспозиции, а также интерактивные площадки. Это и мастер-классы от народных мастеров, и археологическая песочница для детей, и многие другие активности, которые станут сюрпризом. Также студенческий «Ахтеатр» устроит показ спектакля «Женитьба» в "Нескучном садике".

В Печорах состоится презентация нового пешего туристического маршрута по городу. Также запланирован показ исторических фильмов и выступление детской театральной студии «Светлячок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ведерников от лица жителей Псковской области поблагодарил ветеранов за Победу
Глава региона Михаил Ведерников поздравил живущего в Пскове участника Сталинградской битвы с Днем Победы
Котельные Порховского района возобновят работу из-за холодной погоды
В Пскове местную жительницу осудили за хранение и сбыт крупной партии наркотиков
Псковичи в рамках акции «Ночь музеев» впервые посетят башню Святых ворот и башню Кутекрому
В Пушкиногорском районе спасатели разминировали снаряд времен Великой Отечественной войны
Псковский губернатор высоко оценил труд поисковых отрядов
На развитие малых городов Псковская область получить 162 миллиона рублей
Команда Pro Sport стала самой быстрой в легкоатлетической Эстафете Победы в Пскове
Беговой клуб "Динамика" пришел первым к финишу в корпоративном забеге Эстафеты "Псковской правды"
В Пскове за превышение должностных полномочий военнослужащего оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Пскове семья Диденко победила в семейном забеге легкоатлетической Эстафеты Победы
В Пскове издали пятый том книги "Солдаты Победы"
Псковская область вошла в число регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для инвалидов
Ситуация с отоплением в детсадах находится на контроле у властей Псковской области