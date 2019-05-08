2019-05-08T13:35:17+03:00
Происшествия

В Пскове местную жительницу осудили за хранение и сбыт крупной партии наркотиков

Ближайшие 5 лет она проведет в местах лишения свободы
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове местную жительницу осудили за хранение и сбыт крупной партии наркотиковВ Пскове местную жительницу осудили за хранение и сбыт крупной партии наркотиковФото: Иван ВИСЛОВ
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Псковский городской суд вынес приговор местной 30-летней жительнице, которая у себя дома продала марихуану своему знакомому. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая масса сбытого наркотика составила 6, 31 грамм, что по действующему законодательству составляет значительный размер.

Однако данное преступление оказалось не единственным основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе обыска по местожительству осужденной полицейские обнаружили тайник с 312, 36 граммами марихуаны, а также двенадцать таблеток синтетического наркотика МДМА, общая масса которого составила 3,56 грамм. Данную крупную партию осужденная в дальнейшем также собиралась продать.

По совокупности преступлений суд вынес девушке приговор – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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