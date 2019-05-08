2019-05-08T17:32:48+03:00
Общество

В Пскове за помощь в задержании пьяного водителя наградили студента Олега Федорова

Награждение прошло в рамках Урока Мужества в Псковском агротехническом колледже
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове за помощь в задержании пьяного водителя наградили 16-летнего студента Олега Федорова. Фото: ПАИВ Пскове за помощь в задержании пьяного водителя наградили 16-летнего студента Олега Федорова. Фото: ПАИ
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В Пскове за помощь в задержании пьяного водителя наградили 16-летнего студента Олега Федорова. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, награждение прошло в рамках Урока Мужества в Псковском агротехническом колледже, где обучается Олег Федоров.

В награду за свой поступок он получил письменную благодарность и памятный подарок – наручные часы. Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Владимир Папорт рассказал всем присутствовавшим о поступке Олега и выразил благодарность его матери, Вере Владимировне.

Олег с мамой и однокурсником шел к себе домой вечером 15 апреля. И стал очевидцем погони инспекторов за бросившим свой автомобиль нетрезвым водителем. Навыки дзюдо, которыми владеет Олег, пришлись очень кстати, и преступник был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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