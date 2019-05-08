2019-05-08T18:09:45+03:00
Общество

Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Все собравшиеся у монумента почтили память павших воинов минутой молчания
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Возложение цветов и гирлянды воинской славы у Могилы Неизвестного солдата состоялось 7 мая в Пскове.Возложение цветов и гирлянды воинской славы у Могилы Неизвестного солдата состоялось 7 мая в Пскове.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В столице региона 8 мая прошли торжественные мероприятия у Могилы Неизвестному солдату. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», в канун Дня Победы здесь собрались жители города, представители молодежных организаций, духовенства, Псковского гарнизона. Вместе с ветеранами они возложили цветы и отдали дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны.

Поклониться павшим пришел и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Они возложили цветы и почтили память солдат, отдавших жизни за освобождение Пскова.

По традиции церемония началась с заупокойной литии в память о павших воинах, которую совершили священнослужители Псковской епархии. Затем прозвучал гимн страны и оружейный залп. Гирлянды Славы легли к подножию стелы «Псков - Город воинской славы» и к Могиле Неизвестного солдата.

Завершилось мероприятие торжественным маршем военнослужащих Псковского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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