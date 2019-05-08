2019-05-08T19:39:09+03:00
Общество

Останки 143 бойцов перезахоронили в Себежском районе

Здесь завершилась экспедиция «Вахты памяти»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Себежском районе в братской могиле захоронили останки 143 солдат, найденные весной 2019 года в этих краях.В Себежском районе в братской могиле захоронили останки 143 солдат, найденные весной 2019 года в этих краях.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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В Себежском районе Псковской области 8 мая прошла траурная церемония перезахоронения останков бойцов, поднятые в рамках поисковых работ в Идрицкой волости. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в братской могиле у деревни старицы нашли покой останки еще 143 бойцов. Имя одного из них удалось установить — это Иван Петрович Курцев, 1923 года рождения.

- На Псковской земле, погибло большое количество воинов. Каждый год, проводя «Вахту памяти», мы вспоминаем ушедших навсегда бойцов Советской Армии, которые отдали жизнь за нашу с вами свободу – свободу будущих поколений, - отметил во время траурного мероприятия вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Он поблагодарил поисковиков, работавших в экспедиции с 25 апреля по 8 мая, именно благодаря их усилиям были подняты останки солдат. Одной командой работали поисковые отряды России, Латвии, Казахстана и Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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