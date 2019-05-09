Псковский губернатор и замминистра спорта побывали на реконструируемом стадионе «Машиностроитель»
«Темпами выполнения работ остались недовольны», - именно так написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в инстаграме после посещения вместе с заместителем министра спорта России Павлом Новиковым строительной площадки в центре Пскова. Здесь идет реконструкция стадиона «Машиностроитель». Есть отставание от графика.
На объекте, сообщает ПАИ, сейчас работают около 140 человек. Губернатор поставил задачу увеличить количество строителей до 250 человек и перейти на круглосуточный режим работы. Задача - к Ганзейским дням выполнить все внешние строительные работы и осуществить благоустройство территории.
«Важно, чтобы в праздничные дни объект не портил облик города», - написал Михаил Ведерников.
Сдать стадион планируется к декабрю 2019 года.
Реконструкция данного объекта осуществляется при федеральном софинансировании в рамках подготовки города к проведению Ганзейских дней Нового времени.
ИСТОЧНИК KP.RU