Псковский губернатор и замминистра спорта побывали на реконструируемом стадионе «Машиностроитель»

СЕГОДНЯ 00:47 2019-05-09T00:47:37+03:00

Стадион "Машиностроитель" в Пскове планируют сдать к декабрю 2019 года. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В декабре 2019 года объект должен быть сдан, но пока подрядчик не может войти в график

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«Темпами выполнения работ остались недовольны», - именно так написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в инстаграме после посещения вместе с заместителем министра спорта России Павлом Новиковым строительной площадки в центре Пскова. Здесь идет реконструкция стадиона «Машиностроитель». Есть отставание от графика.

На объекте, сообщает ПАИ, сейчас работают около 140 человек. Губернатор поставил задачу увеличить количество строителей до 250 человек и перейти на круглосуточный режим работы. Задача - к Ганзейским дням выполнить все внешние строительные работы и осуществить благоустройство территории.

«Важно, чтобы в праздничные дни объект не портил облик города», - написал Михаил Ведерников.

Сдать стадион планируется к декабрю 2019 года.

Реконструкция данного объекта осуществляется при федеральном софинансировании в рамках подготовки города к проведению Ганзейских дней Нового времени.

ИСТОЧНИК KP.RU