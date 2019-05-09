Подрядчика для ремонта улицы Юбилейной ищут в Пскове

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-09T12:26:15+03:00

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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации, извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Планируется отремонтировать участок от Красноармейской набережной до Рижского проспекта протяженностью около 2,2 км. Максимальная цена контракта составляет 137,7 млн рублей.

Техническое задание включает срезку старого дорожного покрытия методом фрезерования, укладку нового асфальта, замену бортового камня, 56 люков колодцев и камер, устройство тротуаров и посев газонов. В конкурсной документации также обозначены требования к качеству работ и гарантийные сроки. На нижний слой покрытия гарантия составляет 5 лет, верхний слой покрытия — 4 года, бортовой камень — 2 года.

Улица Юбилейная — одна из главных и загруженных городских магистралей. Изначально она стояла в плане на ремонт на 2020 год, но по решению Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сроки работ были сдвинуты на 2019 год. Участок от «Дамбы» до Рижского проспекта — один из самых проблемных. Контракт на его ремонт планируется заключить до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU