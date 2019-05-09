2019-05-09T12:53:11+03:00
Общество

Около 1200 военнослужащих приняли участие в торжественном параде в Пскове в День Победы

Впервые отдельной коробкой прошли офицеры псковской ВДД
Василиса Алексеева
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Торжественный парад в Пскове.Торжественный парад в Пскове.Фото: Владимир Кольцов
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Войска Псковского гарнизона прошли 9 мая торжественным парадом в честь 74-й годовщины Великой Победы .

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в региональной администрации, в торжественном строю участвовали около 1200 военнослужащих разных войск.

В их числе отдельные роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, воины – разведчики подразделений специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, а также курсанты Псковского филиала Академии Федеральной службы исполнения наказаний России.

Впервые отдельной коробкой прошли офицеры дивизии. Зато коробка женщин-военнослужащих – уже давно стала традицией. В одном строю - медики, укладчицы парашютов, связистки и тыловики. По устоявшейся традиции замыкали смотр войск участники Псковского отделения «Юнармии» и патриотического клуба «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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