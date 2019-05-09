Около 1200 военнослужащих приняли участие в торжественном параде в Пскове в День Победы
Войска Псковского гарнизона прошли 9 мая торжественным парадом в честь 74-й годовщины Великой Победы .
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в региональной администрации, в торжественном строю участвовали около 1200 военнослужащих разных войск.
В их числе отдельные роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, воины – разведчики подразделений специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, а также курсанты Псковского филиала Академии Федеральной службы исполнения наказаний России.
Впервые отдельной коробкой прошли офицеры дивизии. Зато коробка женщин-военнослужащих – уже давно стала традицией. В одном строю - медики, укладчицы парашютов, связистки и тыловики. По устоявшейся традиции замыкали смотр войск участники Псковского отделения «Юнармии» и патриотического клуба «Патриот».
ИСТОЧНИК KP.RU