Псковская область начала подготовку в следующему юбилейному Дню Победы

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-09T14:29:59+03:00

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Псковская область уже практически начала готовиться к празднованию 75-ой годовщины Великой Победы.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на торжественном приеме ветеранов, который состоялся 9 мая в Пскове.

Вначале встречи, губернатор поблагодарил командование Псковского гарнизона и организаторов сегодняшнего парада за качественную подготовку мероприятия, а руководителей силового блока и МЧС за то, что и парад и шествие "Бессмертного полка" прошли без происшествий и на высоком уровне.

-Для нас высшая оценка- ваша оценка, дорогие ветераны, - отметил Ведерников. - Мне было приятно, что в адрес организаторов было сказано много хороших слов.

Затем глава региона анонсировал будущее мероприятие.

- Сегодня, по большому счету, была репетиция перед следующим 9 мая - перед 75-ой годовщиной Победы, - сказал он. -Мы с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым договорились, что с конца мая ежемесячно будем проводить региональный организационный комитет "Победа", на котором будем готовить следующий праздник.

Губернатор высказал сожаление, что с каждым годом все меньше остается ветеранов, "жизнь неумолимо берет свое", и пообещал "на каждом оргкомитете работать над тем, чтобы каждый ветеран получал необходимую адресную помощь и поддержку".

ИСТОЧНИК KP.RU