"Бессмертный полк" в Псковской области собрал в свои ряды около 40 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-09T14:23:15+03:00

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Около 40 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции "Бессмертный полк.

Как выяснила "Комсомольская правда-Псков" , на территории региона в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 37 064 человека.

Торжественные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы, проходят 9 мая по всей Псковской области - более 100 праздничных мероприятий, в том числе парады военнослужащих в Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных.

В целом в них принимают участие около 108 тысяч человек. Чуть меньше половины из них это участники акции "Бессмертный полк", к которой регион присоединился в 2014 году. С тех пор, количество псковичей, которые выходят в День Победы с портретами своих родных-ветеранов Великой Отечественной войны, растет. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась в полтора раза.

КСТАТИ

В 2018 году в Пскове к акции «Бессмертный полк» в Пскове присоединились около 15 тысяч человек, а по всей Псковской области с портретами фронтовиков прошли почти 25 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU