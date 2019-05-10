Реконструкцию псковского стадиона «Машиностроитель» завершат до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-10T11:27:46+03:00

На данный момент отставание от запланированного графика работ составляет десять дней

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Псковский стадион «Машиностроитель» будет реконструирован до конца 2019 года. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор региона Михаил Ведерников вместе с заместителем министра спорта России Павлом Новиковым посетили строительную площадку для проверки хода работ.

На данный момент подходит к концу закладка фундаментов под малую и большую трибуны, а также фундамента под административное здание. Полным ходом идет армирование и бетонирование колонн. Также параллельно начаты работы по замене теплотрассы.

На данный момент отставание от запланированного графика работ составляет десять дней. Такое положение дел проверяющих не устроило. Подрядчик дал обещание до конца месяца привлечь дополнительную рабочую силу для ускорения процесса реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU