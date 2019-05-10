2019-05-10T14:03:00+03:00
Спорт

Великолучанин Андрей Родионов стал серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе

Соревнования проходили между студентами моложе 25 лет
Дмитрий МЕЗНЕНЦЕВ
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Великолучанин Андрей Родионов стал серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе. Фото из личного архива спортсмена.Великолучанин Андрей Родионов стал серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе. Фото из личного архива спортсмена.
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Великолучанин Андрей Родионов завоевал серебряную медаль на Первенстве России по греко-римской борьбе среди студентов моложе 25 лет. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования проходили в подмосковном городе Раменское.

Андрей Родионов выиграл предварительные поединки и завоевал путевку в финал. Однако вмешались проблемы со здоровьем, из-за которых он не смог побороться за золото в финальном поединке. По настоянию врачей он снялся с соревнований. Андрей Родионов учится на третьем курсе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, и уже имеет звание мастера спорта России.

Подготовкой спортсмена занимается заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Савихин Николай Григорьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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