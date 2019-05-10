2019-05-10T17:42:36+03:00
Происшествия

В Пскове местного жителя осудили за оскорбления и удар инспектора ГИБДД

Наказание за содеянное – полтора года лишения свободы условно и возмещение морального ущерба в размере 25 000 рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове местного жителя осудили за оскорбления и удар инспектора ГИБДД. Фото: Елена СинеокВ Пскове местного жителя осудили за оскорбления и удар инспектора ГИБДД. Фото: Елена Синеок
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В Псковском городском суде вынесли приговор местному 44-летнему жителю за оскорбления и удар инспектора ГИБДД, находящегося на посту. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчину задержали на его личном автомобиле.

У мужчины налицо были признаки алкогольного опьянения. Однако, услышав про алкотестер, осужденный пришел в ярость. Он начал осыпать инспекторов нецензурной бранью, а затем ударил одного из них кулаком по голове, не нанеся вреда здоровью. Когда инспекторы в присутствии свидетелей попытались успокоить неадекватного водителя, он по-прежнему сопротивлялся и сквернословил.

По совокупности преступлений в отношении инспекторов ГИБДД, находившихся на посту, суд вынес приговор – полтора года лишения свободы условно, а также возмещение морального ущерба в размере 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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