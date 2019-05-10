115 тысяч жителей Псковской области приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-10T20:17:53+03:00

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В Псковской области около 115 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, всего в регионе состоялось около ста торжественных мероприятий.

Самой массовой стала всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». По разным данным, по всему региону в ней приняли участие около сорока тысяч человек. Акция прошла во всех без исключения районных центрах Псковской области.

Праздничные парады состоялись в Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных. В них поучаствовали около шестнадцати тысяч человек. Кроме того, прошли традиционные народные гуляния, концерты, спортивные состязания. Ну и конечно не обошлось без праздничных фейерверков как в областном центре, так и во всех без исключения районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU