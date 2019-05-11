Анатолий Жбанов и псковские художники подготовили выставку "На пепелище"

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-11T17:14:21+03:00

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В Пскове в галерее «Дом на Набережной» (Советская набережная, дом 9), 13 мая, в 16:00 в откроется выставка картин Анатолия Жбанова «На Пепелище».

Как стало известно "Комсомольской правде -Псков", идея такой экспозиции родилась после пожара в доме Сафьянщикова. Тогда в галерее «Дом на Набережной» готовилась персональная выставка Анатолия Жбанова к его 75-летию «Путь Освобождения».

-Пафос выставки Анатолия Жбанова «На Пепелище» заключается еще том, чтобы дом, сохраненный его обитателями, не утратил в ближайшие годы свою культурную миссию и остался обжитым пространством, в котором современное искусство всегда находило бы своего верного зрителя, - рассказали организаторы в интервью ПАИ.

Дом купца Сафьянщикова в областной столице загорелся 23 января этого года. Пожар испортил перекрытия потолка, выставочный зал, в котором только недавно сделали ремонт. Огонь также повредил несколько мастерских и картины художников объединения !ПсковАРТ", которое размещается в этом здании.

Мастерские художников располагаются в доме купца Сафьянщикова тридцать лет. Десять из них там работает галерея «Дом на Набережной». За это время там прошли десятки выставок не только художников из пскова, но и мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии, США, Италии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU