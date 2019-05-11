Заброшенное здание на улице Вокзальной в Пскове тушили пожарные

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-11T15:12:53+03:00

Несмотря на дождливую погоду в мае в Псковской области горят жилые и нежилые знания. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

За минувшие сутки в Псковской области произошло еще семь пожаров

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Как сообщили "Комсомольской правде - Псков" пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о пожаре в нежилом здании поступило в 14.29, сегодня, 11 мая. На место выехали пожарно-спасательные подразделения в составе двух единиц техники и пяти человек.

В целом, по сводке МЧС в Псковской области в минувшие сутки, несмотря на дождливую погоду, произошло еще семь пожаров техногенного характера:

1 Великолукский район, Лычевская волость, д. Плетеньки

2 Великолукский район, Пореченская волость, д. Боровно

3. г. Пустошка, ул. Октябрьская.

4. Псковский район, Тямшанская волость, д. Ворошилино

5. Плюсский район, Лядская волость, д. Новоселье, ул. А. Алтаевой

6. Псковский район, Завеличенская волость, д. Родина, ул. Юбилейная,

7. Великолукский район, Шелковская волость, д. Тарасы.

КОНКРЕТНО

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU