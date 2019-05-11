2019-05-11T15:26:36+03:00
Общество

Псковская полиция разыскивает свидетелей, столкнувшихся с лжерепетитором в Пскове

Следователи продолжают расследование дела, в котором пострадали несовершеннолетние псковичи
Дмитрий Мезенцев
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Архивное фото.Архивное фото.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская полиция разыскивает свидетелей, столкнувшихся с лжерепетитором в Пскове.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правоохранители ищут свидетелей, которые могли столкнуться с действиями мужчины, который предлагал свои услуги в качестве репетитора на территории Псковской области. Работодателям представлялся Геннадием Федоровичем.

Его подозревают в совершении противоправных действий в отношении детей. Есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к ряду подобного рода деяний. Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали этого гражданина и хотят выявить всевозможные эпизоды "деятельности" этого гражданина.

КОНКРЕТНО

Приметы лжерепетитора: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, губы тонкие, глаза серые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина или обращались к нему по вопросам репетиторства, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефону:(811-2) 592-205.

ИСТОЧНИК KP.RU

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