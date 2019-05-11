Трех тысяч рублей лишилась жительница Великих Лук после звонка мошенника

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-11T17:17:27+03:00

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Великолучанка стала жертвой мошеннических действий незнакомца.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, как предполагают правоохранители, вечером 6 мая 57-летней жительнице Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты великолучанки злоумышленники пытаются снять деньги. И, якобы, для решения данной проблемы необходимо уточнить реквизиты карты. Горожанка передала звонившему требуемые сведения. А через некоторое время с ее карты было списано около трех тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU