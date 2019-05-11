2019-05-11T16:54:12+03:00
Общество

Оплатить проезд в автобусе банковской картой в Пскове с 13 мая можно еще на трех маршрутах

Теперь безналичную оплату проезда будут принимать в автобусах № 1,2,3,11,17,25
Василиса Алексеева
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Фото:rg.ruФото:rg.ru
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Оплатить проезд картой в Пскове с понедельника, 13 мая, можно еще на трех маршрутах.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», с понедельника сервис по оплате проезда с использованием бесконтактной технологии будет доступен в городских автобусах № 1, 2, 3. Они присоединятся к уже имеющимся терминалам в автобусах №11, 17 и 25.

- Количество пассажиров, пользующихся данным способом оплаты проезда, увеличивается в плановом порядке по самым оптимистичным прогнозам. В ближайшее время, все городские маршруты общественного транспорта будут доступны для данного вида оплаты проезда. Точные даты о старте данной технологии на остальных маршрутах сообщим дополнительно, - отметили на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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