2019-05-11T19:29:40+03:00
Общество

Количество проживающих в Пскове взрослых и детей-дошкольников увеличилось

В Пскове выросло количество детей в возрасте от одного года до шести лет
Василиса Алексеева
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В Пскове увеличилось число дошкольников.В Пскове увеличилось число дошкольников.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Население Пскова увеличилось за счет мигрантов.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" , в 2018 году количество проживающих в Пскове граждан увеличилось по сравнению с 2017 годом. Население города Пскова в прошлом году - 210 309 человек, в 2017 году - 210 171 человек. Такие цифры в своем отчете о деятельности приводит глава администрации Пскова Александр Братчиков, со ссылкой на Росстат.

Как следует из отчета, численность населения Пскова увеличилась на 138 человек за счет миграционного прироста.

Также в областной столице выросло число детей в возрасте от одного года до шести лет. На 1 января 2018 года - 15429 человек , что на 608 детей больше, чем на 1 января 2017 года - 14821 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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