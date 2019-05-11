Количество проживающих в Пскове взрослых и детей-дошкольников увеличилось
Население Пскова увеличилось за счет мигрантов.
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" , в 2018 году количество проживающих в Пскове граждан увеличилось по сравнению с 2017 годом. Население города Пскова в прошлом году - 210 309 человек, в 2017 году - 210 171 человек. Такие цифры в своем отчете о деятельности приводит глава администрации Пскова Александр Братчиков, со ссылкой на Росстат.
Как следует из отчета, численность населения Пскова увеличилась на 138 человек за счет миграционного прироста.
Также в областной столице выросло число детей в возрасте от одного года до шести лет. На 1 января 2018 года - 15429 человек , что на 608 детей больше, чем на 1 января 2017 года - 14821 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU