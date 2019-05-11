Зарплата на крупных и средних предприятиях Пскова выросла на 10.5%

11 Май 19:55 2019-05-11T19:55:53+03:00

Зарплата на крупных и средних предприятиях Пскова выросла. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Зарплата на крупных и средних предприятиях Псков выросла на 10.5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 10,5 %, стало известно "Комсмольской правде-Псков" из отчета главы администрации Пскова Александра Братчикова.

С 1 января 2018 года городские власти также проиндексировали оклады работников муниципальных учреждений города Пскова на 4%.

В отчете сообщается, что указ президента о мероприятиях социальной политики выполняется.

ИСТОЧНИК KP.RU