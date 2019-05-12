День Победы в Псковской области прошел спокойно

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-12T09:37:58+03:00

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Празднование Дня Победы в Псковской области прошло без происшествий.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации, губернатор Михаил Ведерников поблагодарил всех причастных к подготовке праздничных мероприятия. Он также выразил благодарность командованию Псковского гарнизона и организаторам парада, руководителей силовых ведомств и МЧС за то, что Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Пскове прошли без ЧП.

В акции "Бессмертный полк" по всей Псковской области приняли участие почти 40 тысяч человек, более 10 тысяч из них прошли колонной по центральным улицам Пскова. Вместе с псковичами шел и глава региона с семьей.

Псковский губернатор в День Победы также обратился к ветеранам с поздравлениями, участвовал в смотре Парада Победы и устроил для воинов Великой Отечественной войны, тружеников тыла прием.

До конца мая в Псковской области пройдет первый оргкомитет по подготовке торжеств 75-й годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU