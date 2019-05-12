2019-05-12T10:26:35+03:00
Общество

Маршрут «Псков - Москва» признан самым доступным среди летних авиаперелетов в России

Специалисты проанализировали продажи билетов, сделанные с января по апрель 2019 года
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Билеты на маршрут из Пскова в Москву признаны самыми доступными на лето 2019 года.Билеты на маршрут из Пскова в Москву признаны самыми доступными на лето 2019 года.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Специалисты составили перечень самых доступных авиамаршрутов. И первую строчку в рейтинге занял перелет «Псков - Москва», стоимость билетов - 1773 рубля. За основу брались покупки билетов в январе - апреле текущего года, сообщает Biletix.

В перечень вошли также перелеты из Брянска в Краснодар (3091 рубль), из Калуги в Минеральные Воды (3356 рублей), из Калуги в Краснодар (3664 рубля), из Санкт-Петербурга в Элисту (4221 рубль).

При этом, отмечают специалисты, билеты на летние месяцы 2019 года подорожали на 5,9 процентов (с 11600 до 12300 рублей).

Среди анализируемых были маршруты и в зарубежные страны. Лидерами стали воздушные перелеты из Ростова-на-Дону в Ереван (Армения) за 6331 рубль и из Краснодара в Ереван за 7131 рубль.

Авиасообщение Пскова с Москвой возобновлено в 2018 году. С мая 2019 года самолеты летают из Пскова в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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