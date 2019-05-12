Маршрут «Псков - Москва» признан самым доступным среди летних авиаперелетов в России
Специалисты составили перечень самых доступных авиамаршрутов. И первую строчку в рейтинге занял перелет «Псков - Москва», стоимость билетов - 1773 рубля. За основу брались покупки билетов в январе - апреле текущего года, сообщает Biletix.
В перечень вошли также перелеты из Брянска в Краснодар (3091 рубль), из Калуги в Минеральные Воды (3356 рублей), из Калуги в Краснодар (3664 рубля), из Санкт-Петербурга в Элисту (4221 рубль).
При этом, отмечают специалисты, билеты на летние месяцы 2019 года подорожали на 5,9 процентов (с 11600 до 12300 рублей).
Среди анализируемых были маршруты и в зарубежные страны. Лидерами стали воздушные перелеты из Ростова-на-Дону в Ереван (Армения) за 6331 рубль и из Краснодара в Ереван за 7131 рубль.
Авиасообщение Пскова с Москвой возобновлено в 2018 году. С мая 2019 года самолеты летают из Пскова в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU