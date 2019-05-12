Зарегистрироваться на "Маленький чемпион" в Пскове можно дистанционно

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-12T10:50:13+03:00

Проползти десятиметровку не так уж и просто. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Чтобы записаться на семейный спортивный фестиваль "Маленький чемпион", совсем не обязательно тратить время и приезжать в редакцию.

Ловите еще один лайфхак, как быстро попасть в ряды "Маленького чемпиона".

Самое первое, что надо сделать, это купить газету. Она продается в сетях "Магнит", "Пятерочка", во всех супермаркетах: "Лента", "Пчелка", "Империал" и других, в киосках "Пресса" и в отделениях "Почты России". Купон мы печатаем в каждом номере "КП", свежий выходит по средам.

Далее, вырезаем, заполняем, фотографируем или сканируем, кому как удобнее, и отправляем изображение на электронную почту: info@pskovkp.ru , в ответ вам придут банковские реквизиты, по которым вы можете также дистанционно заплатить организационный взнос в 300 рублей. Все, ваша миссия выполнена!

И, наконец, 19 мая, вы приходите в УСК "Олимп" нарядные, бодрые и веселые с малышом и командой поддержки из бабушек, дедушек, братьев , сестер и других близких людей на регистрацию в 9.30. Фестиваль "Маленький чемпион" начнется в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU