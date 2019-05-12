2019-05-12T13:05:35+03:00
Здоровье

Псковичи смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Мероприятие в рамках акции #стопвичспид состоится14 мая в 15:00 в ТРК «Акваполис»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковичи смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИДПсковичи смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД
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Псковичи и гости города смогут бесплатно пройти обследование, сдать экспресс тест на ВИЧ и получить консультацию специалиста. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в «Центре профилактики и борьбы со СПИД», мероприятие в рамках акции #стопвичспид состоится 14 мая в 15:00 в ТРК «Акваполис».

Всех, кто пройдёт обследование и тестирование, ждут памятные подарки с красной лентой, главным символом противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Также в 18:00 в «Акваполисе» начнётся торжественный концерт в поддержку проходящей акции, в котором примут участие творческие коллективы и артисты города, среди которых хореографический танцевальный коллектив «Мозаика», певица Юлия Маликова, танцевальный коллектив «Баккара», вокальная группа «Персики». Также для гостей мероприятия пройдут конкурсные и игровые программы с розыгрышем памятных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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