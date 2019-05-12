2019-05-12T16:13:25+03:00
Спорт

Великолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу

Она завоевала путевку на летнюю Спартакиаду в городе Сочи
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Великолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу. Фото: личный архив спортсменкиВеликолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу. Фото: личный архив спортсменки
Изменить размер текста:

Великолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу, состоявшемуся в селе Покровском Московской области. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Комитете по спорту и физической культуре Псковской области, всего в соревнованиях приняли участие около 650 спортсменов из 41 региона нашей страны.

Город Великие Луки в составе сборной Псковской области представляли сразу несколько воспитанников спортивной школы «Экспресс»: Виктория Селиверстова, Даниил Родяков и Александр Шаненков. Виктория Селиверстова , выступавшая в весовой категории до 48 килограмм, проиграла полуфинальный бой представительнице Ханты-Манскийского автономного округа и стала бронзовым призером соревнований.

Теперь Виктория Селезнева отправится на летнюю Спартакиаду в городе Сочи. Подготовкой спортсменки занимается Алексей Близнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковский хоккейный клуб «Торнадо» завоевал серебро на "Кубке Победы"
Псковичи смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ
Зарегистрироваться на "Маленький чемпион" в Пскове можно дистанционно
Маршрут «Псков - Москва» признан самым доступным среди летних авиаперелетов в России
День Победы в Псковской области прошел спокойно
Жилищные условия за счет государства в 2018 году улучшили 169 псковичей
Зарплата на крупных и средних предприятиях Пскова выросла на 10.5%
Количество проживающих в Пскове взрослых и детей-дошкольников увеличилось
Трех тысяч рублей лишилась жительница Великих Лук после звонка мошенника
Оплатить проезд в автобусе банковской картой в Пскове с 13 мая можно еще на трех маршрутах
Легковушка и мотоциклист устроили ДТП в Пустошкинском район
Псковская полиция разыскивает свидетелей, столкнувшихся с лжерепетитором в Пскове
Заброшенное здание на улице Вокзальной в Пскове тушили пожарные
Анатолий Жбанов и псковские художники подготовили выставку "На пепелище"
115 тысяч жителей Псковской области приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы
В Пскове местного жителя осудили за оскорбления и удар инспектора ГИБДД
Великолучанин Андрей Родионов стал серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе
Реконструкцию псковского стадиона «Машиностроитель» завершат до конца 2019 года
Салют на День Победы-2019 в Пскове продлится около 10 минут
Псковская область начала подготовку в следующему юбилейному Дню Победы
«Бессмертный полк» в Псковской области собрал в свои ряды около 40 тысяч человек
Около 1200 военнослужащих приняли участие в торжественном параде в Пскове в День Победы
Подрядчика для ремонта улицы Юбилейной ищут в Пскове
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьей идет в «Бессмертном полку»
«Бессмертный полк» прошел по центру Пскова 9 мая