СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-12T16:13:25+03:00

Она завоевала путевку на летнюю Спартакиаду в городе Сочи

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Великолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу, состоявшемуся в селе Покровском Московской области. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Комитете по спорту и физической культуре Псковской области, всего в соревнованиях приняли участие около 650 спортсменов из 41 региона нашей страны.

Город Великие Луки в составе сборной Псковской области представляли сразу несколько воспитанников спортивной школы «Экспресс»: Виктория Селиверстова, Даниил Родяков и Александр Шаненков. Виктория Селиверстова , выступавшая в весовой категории до 48 килограмм, проиграла полуфинальный бой представительнице Ханты-Манскийского автономного округа и стала бронзовым призером соревнований.

Теперь Виктория Селезнева отправится на летнюю Спартакиаду в городе Сочи. Подготовкой спортсменки занимается Алексей Близнев.

ИСТОЧНИК KP.RU