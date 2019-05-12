Псковский хоккейный клуб «Торнадо» завоевал серебро на "Кубке Победы"

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-12T16:36:06+03:00

В заключительном матче был разгромлен ХК «Ска-Газпромбанк» из города Колпино

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Хоккеисты псковского хоккейного клуба «Торнадо» стали серебряными призерами "Кубка Победы", который проходил на майских праздниках в Пскове. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Федерации хоккея Псковской области, всего в турнире приняли шесть команд хоккеистов 2009 года рождения из Пскова, Санкт-Петербурга, Колпино и Таллина.

Ледовый дворец города Пскова стал центром притяжения для всех любителей хоккея на 10-12 мая. Всего юные хоккеисты "Торнадо" сыграли 5 матчей, в которых одержали 4 победы, уступив только победителям турнира, ХК «Вайперс» из Таллина со счетом 0:1. В заключительном матче псковичи в упорнейшей борьбе разгромили ХК «Ска-Газпромбанк» из города Колпино со счетом 5:2. Хоккеисты из Ленинградской области заняли третье место.

Все призеры турнира были награждены памятными подарками и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU