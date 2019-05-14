2019-05-14T10:35:39+03:00
Общество

День отдыха прошел у конкурсанток «Миссис Псков-2019» в псковском аквапарке

Участницы конкурса красоты и таланта отдыхали вместе с семьями
Василиса Алексеева
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Отлично проведенный день.Отлично проведенный день.Фото: Татьяна РОДИНА
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Перед последними неделями напряженных репетиций и прогонов, участницы конкурса «Миссис Псков-2019» нашли время на отдых с родными и близкими.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, вместе со своими семьями они приняли участие в акваиграх, аквагимнастике, экспресс-фотосессии, а также посетили горки, бани, джакузи и другие водные развлечения псковского аквапарка.

- Большое спасибо за весёлый день! Расслабились от души, на самой большой горке катались по парам, даже сбились со счета сколько раз. Попарились во всех банях, окунулись в купель, непередаваемые ощущения, - поделилась впечатлениями Надежда Гварамия.

- Сегодня, благодаря конкурсу «Миссис Псков-2019» , впервые была со своими мальчиками-зайчиками в нашем аквапарке! - рассказала Марина Смажнова. - Безумно понравилось! Целых четыре часа безмерного удовольствия и счастья!

- Самое ценное мероприятие прошло у вас ! Улыбки детей и счастливые глаза родителей , вот что нужно чтобы не потеряться в этом современном мире! - выплеснула эмоции Анастасия Бутузова.

КОНКРЕТНО

Финальное шоу конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019» пройдет в Пскове, 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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