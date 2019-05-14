2019-05-14T11:45:03+03:00
Происшествия

В Пскове за двойное убийство и изнасилование местный житель получил пожизненный срок

Приговор ему вынесла коллегия присяжных заседателей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове за двойное убийство и изнасилование местный житель получил пожизненный срокВ Пскове за двойное убийство и изнасилование местный житель получил пожизненный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове коллегия присяжных заседателей за двойное убийство и изнасилование осудила местного 43-летнего жителя. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, осужденный за свои преступления получил пожизненный срок.

Свое преступление он совершил вместе со своим другом в июне 2014 года. Они прогуливались по улице и познакомились с женщиной. После знакомства они решили вместе выпить. Женщина предложила всем вместе пойти в гости к ее подруге. Мужчины согласились. Придя на квартиру к подруге своей новой знакомый, компания продолжила распитие спиртного. Там между хозяйкой и гостями случился конфликт. В результате обе женщины были хладнокровно убиты, при этом одна из них была изнасилована перед смертью.

С учетом всех отягчающих обстоятельств, таких как рецидив предыдущего преступления, осужденный проведет остаток жизни за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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