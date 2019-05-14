Псковский тренер по боксу возглавил сборную СЗФО

14 Май 17:10 2019-05-14T17:10:07+03:00

Такое решение приняли в Межрегионального бюро Федерации бокса России в СЗФО

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Псковский тренер Вадим Голик возглавил сборную Северо-Западного федерального округа по боксу. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, тренерский стаж специалиста составляет около двадцати пяти лет.

Помимо огромного багажа опыта и знаний он имеет высшую тренерскую категорию, а также международную тренерскую категорию AIBA 1 STAR COACH. Кроме этого, получил первую судейскую категорию по боксу, а также звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Вадим Голик является инициатором основания секции бокса в поселке Локня. В 1999 году по его инициативе провели Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. В этом году данный турнир провели уже в 21-й раз.

Вадим Голик в общей сложности за всю свою карьеру подготовил более 30 кандидатов в мастера спорта и 4 мастера спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU