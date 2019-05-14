2019-05-14T17:10:07+03:00
Спорт

Псковский тренер по боксу возглавил сборную СЗФО

Такое решение приняли в Межрегионального бюро Федерации бокса России в СЗФО
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковский тренер по боксу Вадим Голик возглавил сборную СЗФО. Фото из личного ахива Вадима Голика (посередине)Псковский тренер по боксу Вадим Голик возглавил сборную СЗФО. Фото из личного ахива Вадима Голика (посередине)
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Псковский тренер Вадим Голик возглавил сборную Северо-Западного федерального округа по боксу. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, тренерский стаж специалиста составляет около двадцати пяти лет.

Помимо огромного багажа опыта и знаний он имеет высшую тренерскую категорию, а также международную тренерскую категорию AIBA 1 STAR COACH. Кроме этого, получил первую судейскую категорию по боксу, а также звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Вадим Голик является инициатором основания секции бокса в поселке Локня. В 1999 году по его инициативе провели Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. В этом году данный турнир провели уже в 21-й раз.

Вадим Голик в общей сложности за всю свою карьеру подготовил более 30 кандидатов в мастера спорта и 4 мастера спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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