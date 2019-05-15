В Палкинском районе суд обязал местную администрацию ограничить доступ людей в опасное здание

15 Май 09:24 2019-05-15T09:24:32+03:00

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Суд обязал администрацию Палкинского района ограничить доступ людей в одно из заброшенных двухэтажных зданий в центре поселка. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, оно находится в собственности местного муниципалитета.

Поскольку здание расположено в самом центре поселка, оно представляет собой опасность для детей и взрослых. Внутри здания имеются разрушенные перегородки и перекрытия, остекление окон частично повреждено, двери и проходы открыты, замки на них отсутствуют. Территория, прилегающая к зданию, не огорожена. Здание находится без надлежащего содержания и присмотра, в технически опасном состоянии.

Таким образом, бездействием администрации Палкинского района нарушены требования безопасности, , что представляет угрозу жизни и здоровью граждан и может привести к чрезвычайным ситуациям. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры

ИСТОЧНИК KP.RU