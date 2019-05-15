15 Май 11:01 2019-05-15T11:01:34+03:00

Около 14 тысяч псковичей прошли медицинские профосмотры с начала 2019 года Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В этом году профосмотр в Псковской городской поликлинике уже прошли 13 тысяч 825 псковичей. Об этом передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», побывавший на встрече с Галиной Неваленной, главным врачом Псковской городской поликлиники.

- В этом году мы наблюдаем более высокую активность псковичей в прохождении профосмотров в сравнении с прошлым годом. – рассказала Галина Неваленная. – В прошлом году итоговое число прошедших профосмотр составило около двадцати тысяч человек, в этом году всего за четыре месяца мы уже достигли цифры 13 825 человек.

Галина Неваленная также напомнила, что профилактика заболеваний особенно важна в жизни любого человека и призвала псковичей не отказываться от ежегодного профосмотра. Именно поэтому медицинские учреждения в последнее время делают особый акцент на профилактические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU