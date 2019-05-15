2019-05-15T11:24:58+03:00
Здоровье

Медицинские профосмотры помогли выявить у 30 псковичей онкологические заболевания

В основном это рак шейки матки, молочных желез, рак сердечно - сосудистой системы
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Медицинские профосмотры помогли выявить у 30 псковичей онкологические заболеванияМедицинские профосмотры помогли выявить у 30 псковичей онкологические заболеванияФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Прохождение медицинских профосмотров помогло выявить у 30 псковичей онкологические заболевания. Об этом передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков» со встречи с Галиной Неваленной, главным врачом Псковской городской поликлиники.

- В 2018 году медицинские профосмотры помогли выявить у 30 псковичей онкологические заболевания. – рассказала Галина Неваленная. – В основном это женские заболевания - рак шейки матки, молочных желез. Такие заболевания можно вылечить, если выявить их на ранней стадии. Именно поэтому нельзя игнорировать медицинские профосмотры.

Галина Неваленная также напомнила, что записаться на прием псковичи могут как в регистратуре лично, так и по телефону, и через электронную почту. Также она порекомендовала приходить на профосмотры не в понедельник или пятницу, так как традиционно эти дни перегружены . К тому же, для подобных обследований лучше выбирать лето, чтобы избежать очередей и траты лишнего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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