2019-05-15T12:10:53+03:00
Здоровье

Медицинские учреждения Псковской области закупили 630 доз вакцины от кори

Общая стоимость приобретенной партии – 67 тысяч рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Медицинские учреждения Псковской области закупили 603 дозы вакцины от кориМедицинские учреждения Псковской области закупили 603 дозы вакцины от кориФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Медицинские учреждения Псковской области закупили 630 дозы паротитно-коревой вакцины для иммунизации детей. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, общая стоимость приобретенной вакцины – порядка 67 тысяч рублей. Средства на приобретение вакцины были выделены из федерального и областного бюджета в рамках государственной областной программы «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы».

В ближайшее время планируется дополнительно закупить 5,5 тысяч доз вакцины против кори для взрослых. В настоящее время готовится соответствующая конкурсная документация. Закупка на сумму около 330 тысяч рублей будет осуществлена в рамках действующего федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров". Предполагается, что поставка поступит в регион в июле текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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