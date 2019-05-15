Медицинские учреждения Псковской области закупили 630 доз вакцины от кори

15 Май 11:50 2019-05-15T12:10:53+03:00

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Медицинские учреждения Псковской области закупили 630 дозы паротитно-коревой вакцины для иммунизации детей. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, общая стоимость приобретенной вакцины – порядка 67 тысяч рублей. Средства на приобретение вакцины были выделены из федерального и областного бюджета в рамках государственной областной программы «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы».

В ближайшее время планируется дополнительно закупить 5,5 тысяч доз вакцины против кори для взрослых. В настоящее время готовится соответствующая конкурсная документация. Закупка на сумму около 330 тысяч рублей будет осуществлена в рамках действующего федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров". Предполагается, что поставка поступит в регион в июле текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU