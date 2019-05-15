2019-05-15T13:21:51+03:00
Общество

В Москве 23 и 24 мая пройдут дни Псковской области

В столице откроется выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий региона и фотовыставка
Василиса Алексеева
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Дни Псковской области пройдут в МосквеДни Псковской области пройдут в МосквеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Москве, 23 и 24 мая, сразу на нескольких площадках пройдут Дни Псковской области.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом 15 мая сообщил на пресс – конференции в Правительстве Москвы руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

- Это уже второе подобное событие в столице. Первое – состоявшиеся Дни Севастополя в Москве. Таких мероприятий у нас будет четыре. В рамках межрегионального сотрудничества делегации Правительства Москвы и Администрации Псковской области примут участие в совместных мероприятиях, - сообщил Виталий Сучков.

Планируется, что 23 мая в 10.30 в Александровском саду состоится возложение венков и цветов к могиле неизвестного солдата, к памятным знакам «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки».

После этого, в 14.00, по адресу: Нахимовский проспект, вл. 51/21, откроется выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий Псковской области.

Также, как сообщил глава ведомства, в рамках Дней откроется фотовыставка достопримечательностей Псковской области. Торжественная церемония состоится в парке «Красногвардейские пруды» в 14.40.

КСТАТИ

Соглашение о двустороннем сотрудничестве и проведении Дней Псковской области в Москве было подписано между губернатором Михаилом Ведерниковым мэром Москвы Сергеем Собяниным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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