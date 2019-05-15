2019-05-15T13:11:11+03:00
Происшествия

В Великих Луках учащийся похитил 7 тысяч рублей с забытой в банкомате карты

Похищенной картой он расплачивался в магазинах
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Великих Луках учащийся похитил 7 тысяч рублей с забытой в банкомате картыВ Великих Луках учащийся похитил 7 тысяч рублей с забытой в банкомате картыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Великих Луках полицейские задержали 18-летнего учащегося одного из учебных заведений, который похитил карту, забытую в банкомате, и расплачивался ей за покупки в магазинах. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержанный юноша уже успел потратить с похищенной карты около 7 тысяч рублей.

Местный 29-летний горожанин снимал деньги в одном из банкоматов Великих Лук. Придя домой, он с удивлением обнаружил, что с карты продолжают списывать деньги. Он кинулся проверять карманы и бумажник и обнаружил пропажу карты. После этого мужчина поспешил заблокировать карту и обратился за помощью в полицию.

Выявить похитителя помогла камера, установленная в банкомате. Молодого человека на данный момент уже задержали. На данный момент возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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