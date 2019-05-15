Поездом «Ласточка» на Санкт-Петербург и обратно воспользовались почти 400 тысяч пассажиров

15 Май 13:15 2019-05-15T15:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», за 9 месяцев с момента запуска «Ласточки» по маршруту Псков - Санкт-Петербург она перевезла 377 тысяч пассажиров.

Поезд пользуется стабильным спросом, пассажиры покупают билеты за несколько месяцев до поездки. «Ласточка» полюбилась семьям с детьми, туристам, псковичам, выезжающие в Санкт-Петербург по делам или на отдых. Из Петербурга в Пскове также отмечается большой поток туристов и гостей.

Благодаря договоренностям главы региона Михаила Ведерникова и РЖД, с 2018 года Псков и северную столицу связывают три пары поездов. В феврале этого года «Ласточки» впервые соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.Летом маршрут поезда продлят: по субботам и воскресеньям конечной точкой маршрута «Ласточки» станут Печоры.

Билеты на «Ласточку» продаются во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД (pass.rzd.ru). Также их можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU