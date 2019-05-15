2019-05-15T14:22:35+03:00
Общество

Врачи Псковской области получат компенсации за найм жилья

Максимальный размер компенсации – 11 тысяч рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Врачи Псковской области получат компенсации за найм жильяВрачи Псковской области получат компенсации за найм жильяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Врачи-специалисты Псковской области получат компенсации за коммерческий найм жилья. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, максимальный размер компенсации составит 11 тысяч рублей.

Новые правила распространяются на сделки с жильем, возникшие с 1 апреля 2019 года. Право на компенсацию имеют врачи, заключившие трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Комитету по здравоохранению Псковской области. Обязательно занимать штатную должность в полном объеме и не иметь жилья в том населенном пункте, где проживает специалист.

Данные меры - это еще один шаг, нацеленный на решение кадрового вопроса в медицинских учреждениях региона. К таким мерам относятся также предоставление служебного жилья, «льготная ипотека», выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, коммунальные расходы специалистам села. Всего за период за последние 8 лет на эти цели было направлено свыше 245 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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