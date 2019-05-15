2019-05-15T16:40:37+03:00
Общество

Бланк "Губернаторского дневника" за май вышел в свежем номере "Комсомольской правды-Псков"

Заполняйте и присылайте в редакцию все три бланка за третий триместр
Василиса Алексеева
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Время подводить итоги.Время подводить итоги.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В сегодняшнем номере "Комсомольской правды-Псков" вышел бланк «Губернаторского дневника» за май.

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Бланк за май – последний в этом учебном году. Теперь самое время его заполнять и вместе с бланками третьего триместра за март и апрель отправлять в редакцию. Свои успехи в этом триместре до редакции также можно довести по электронной почте: info@pskovkp.ru Заполняйте бланк, фотографируйте и присылайте по указанному адресу до 20 мая.

Проект «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в шестой раз.

По его итогам выбираются 12 сильнейших школьников. И каждый из них получает приглашение побывать в гостях у Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области.

Уже определены 8 участников такой встречи: Анастасия Веске, Ольга Асланян, Ксения Леонова, Анастасия Алексеева, Елизавета Люстрова, Арина Савицкая, Александр Корепин, Степан Тимофеев.

КОНКРЕТНО

В бланк необходимо выписать пятерки по всем школьным предметам - за каждый месяц свой бланк. Итого по итогам весеннего триместра в конверт надо будет вложить три бланка или три отсканированных или сфотографированных бланка прислать по электронной почте. Каждый из них должен быть правильно заполнен, не забывайте указать имя ученика, контакты родителей. Обязательно в бланке должен поставить подпись директор школы, он же поставит печать образовательного учреждения. Обратите внимание, выставляют только те пятерки, которые отражены в журнале. Отметки «отлично» из тетрадей за выполнение домашнего задания не учитываются.

В редакции при участии экспертов комитета по образованию Псковской области все оценки проверяются и только потом суммируются. Школьники, которые набирают максимальное количество пятерок в своих возрастных группах, признаются лидерами проекта.

В конце мая они будут приглашены в Псков. Здесь их ждет чаепитие в кабинете главы региона, экскурсия и подарки. Михаил Ведерников уже распорядился выделить всем победителям путевки в загородные оздоровительные лагеря.

КСТАТИ

Если у вас возникли какие-то вопросы о ходе акции, смело обращайтесь в редакцию «Комсомолки» по телефону (8112) 57-39-97. Вы также можете отыскать нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» «Губернаторский дневник в Псковской области», в ней регулярно появляются самые актуальные новости.

Партнер конкурса "Губернаторский дневник".

Партнер конкурса "Губернаторский дневник".

ИСТОЧНИК KP.RU

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