В Великих Луках за кражу одежды из машины осудили местного жителя

15 Май 16:57 2019-05-15T16:57:12+03:00

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В Великих луках суд вынес приговор местному 39-летнему жителю, укравшему одежду из автомобиля. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общий ущерб, нанесенный грабителем, составил порядка 30 тысяч рублей.

Автомобиль, из которого была совершена кража, принадлежит 40-летней великолучанке. Она припарковала его у себя во дворе на проспекте Гагарина. Осужденный выбил кирпичом стекло автомобиля и похитил из него одежду. С похищенным он поспешил скрыться.

Полицейские быстро установили личность грабителя. Им оказался неоднократно судимый ранее за подобные преступления гражданин. Все похищенное было изъято и возвращено владелице. С учетом всех отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU