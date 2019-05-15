2019-05-15T17:58:11+03:00
Общество

В Острове прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом»

Ее провели сотрудники ГТРК «Псков»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Острове прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Фото: АПОВ Острове прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Фото: АПО
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В Острове прошла информационная акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Как рассказали «Комсомольской \правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, акцию для островичей провели сотрудники ГТРК «Псков»

Участников мероприятия из числа местных жителей проконсультировали по настройке оборудования для просмотра цифрового ТВ. Организаторы ответили на все интересующие посетителей вопросы, а также разыграли шесть цифровых приставок.

Ранее подобные мероприятия состоялись в других районных центрах Псковской области.

КОНКРЕТНО

Псковская область вошла в число регионов, где сроки перехода на цифровое вещание перенесены на 14 октября текущего года. С этой даты аналоговые передатчики будут отключены и станут доступны для бесплатного подключения и просмотра двадцать каналов в высоком «цифровом» качестве. Ранее переход должен был состояться в июне текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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