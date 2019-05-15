2019-05-15T19:14:48+03:00
Политика

Губернатор области Михаил Ведерников договорился с депутатами Псковского областного собрания о выездах на проблемные объекты

Мероприятие открыло серию консультаций губернатора с фракциями областного Собрания
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Глава региона в ходе рабочей встречи поблагодарил депутатов от партии «Единая Россия» за конструктивную работу в 2018 году. Фото: АПОГлава региона в ходе рабочей встречи поблагодарил депутатов от партии «Единая Россия» за конструктивную работу в 2018 году. Фото: АПО
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Губернатор области Михаил Ведерников договорился с депутатами Псковского областного собрания о выездах на проблемные объекты. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эти и многие другие вопросы глава региона обсудил на встрече с депутатами «Единой России» и других фракций.

Михаил Ведерников сказал, что заинтересован в участии депутатов в его рабочих поездках по районам области. По его словам, зачастую не хватает экспертной оценки, а в совместных выездах парламентарии могли бы применить свои профессиональные знания в том направлении, где являются компетентными экспертами. К тому же он попросил областных депутатов подключаться к инспектированию строящихся и ремонтируемых объектов с для наилучшего контроля за качеством выполняемых работ.

Также глава региона в ходе рабочей встречи поблагодарил депутатов от партии «Единая Россия» за конструктивную работу в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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