В Печорском районе прокуратура обязала руководство туристической базы снести все постройки

16 Май 10:41 2019-05-16T10:41:38+03:00

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В Печорском районе прокуратура обязала владельцев базы отдыха «Калацкое» снести все постройки и освободить земельный участок. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, участок был предоставлен в нарушение требований действующего законодательства Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды на 49 лет.

Заместитель прокурора области обратился в суд с заявлением о признании недействительным данного приказа , а также договора аренды земельного участка, заключенного с владельцами базы.

Суд возложил на ответчика обязанности по приведению земельного участка в первоначальное состояние. Все объекты, а в их числе здания кафе и гостевые дома, признаны самовольными постройками. Руководство обязали своими силами и за свой счет снести все постройки в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU