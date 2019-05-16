В Пскове инспекторы ГИБДД применили оружие для задержания пьяного водителя

16 Май 11:10 2019-05-16T11:13:56+03:00

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В Пскове инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие для задержания нетрезвого водителя. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погоня началась около 11 часов утра.

Водитель “Шкоды» проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался скрыться.

На высокой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, он успел проехать по улице Л.Поземского, Гдовскому шоссе, а затем свернул в сторону деревни Хотицы. При этом водитель «Школы» неоднократно выезжал на полосу встречного движения и двигался на красный сигнал светофора.

После применения инспекторами оружия, водитель все-таки решил остановиться. Налицо явные признаки алкогольного опьянения. Однако, от медицинского освидетельствования он отказался. В настоящее время в отношении 39-летнего мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU