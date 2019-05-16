2019-05-16T11:32:35+03:00
Политика

Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре

16 мая начал работу семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре. Фото: ПАИСтратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре. Фото: ПАИ
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Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре по вопросам реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в официальном мероприятии принимают участие представители органов власти регионов, которые входят в Северо-Западный федеральный округ.

Участники открывшегося совещания обсудят актуальные вопросы межнациональных отношений и выстроят концепции совместных мероприятий. Поскольку в России, как в многонациональном государстве, учитываются интересы разных народов, на федеральном уровне обязана быть выстроена стратегия межнациональных отношений.

КОНКРЕТНО

2019 год объявлен ООН Всемирном годом языков коренных народов. Решением Владимира Путина в начале года был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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