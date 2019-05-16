Губернатор Псковской области: От успешности национальной политики зависит стабильность во всей стране

16 Май 11:51 2019-05-16T11:51:02+03:00

Данное заявление сделано на открывшемся Пскове семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе

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От успешности реализации национальной политики зависит общественно-политическая стабильность во всей стране, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации региона, данное заявление сделано на открывшемся 16 мая в Пскове семинаре по вопросам реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе,

Михаил Ведерников подчеркнул, что межнациональные отношения – очень чувствительная актуальная тема. Говоря о Псковской области, он отметил, что согласно статистики 95% населения региона – русские, но эти цифры не отражают всей картины. Глава региона также напомнил, что Псковская область соседствует сразу с тремя государствами: Белоруссией, Эстонией и Латвией, что налагает на регион особую ответственность.

Глава региона также заявил, что особой заботы требует богатое культурное наследие народа сето, 250 представителей которого проживают в России, в основном – в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU