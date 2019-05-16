Великолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублей

16 Май 13:26 2019-05-16T13:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Великолукская налоговая служба внесла в бюджеты всех уровней порядка 1,3 миллиардов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе Управления ФНС России по Псковской области, это данные о работе ведомства в первом квартале 2019 года.

Из общей суммы этих средств поступления в бюджет Псковской области составили 836 миллионов рублей и выросли на 97 миллионов или на 13 процентов по сравнению тем же кварталом прошлого года. Из них в областной бюджет перечислены 628 миллионов рублей, а в доходы местных бюджетов 209 миллионов рублей.

Благодаря работе по взысканию задолженности также удаётся увеличить поступления налогов в бюджет. По состоянию на 1 апреля задолженность в бюджетную систему Российской Федерации по налоговым платежам и страховым взносам составила 795 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU