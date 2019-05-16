2019-05-16T13:26:41+03:00
Общество

Великолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублей

Эта цифра — результат работы ведомства в первом квартале 2019 года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Великолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублейВеликолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублейФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Великолукская налоговая служба внесла в бюджеты всех уровней порядка 1,3 миллиардов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе Управления ФНС России по Псковской области, это данные о работе ведомства в первом квартале 2019 года.

Из общей суммы этих средств поступления в бюджет Псковской области составили 836 миллионов рублей и выросли на 97 миллионов или на 13 процентов по сравнению тем же кварталом прошлого года. Из них в областной бюджет перечислены 628 миллионов рублей, а в доходы местных бюджетов 209 миллионов рублей.

Благодаря работе по взысканию задолженности также удаётся увеличить поступления налогов в бюджет. По состоянию на 1 апреля задолженность в бюджетную систему Российской Федерации по налоговым платежам и страховым взносам составила 795 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент ответил на вопрос псковской журналистки на медиафоруме ОНФ
На стройплощадке Дновской школы № 50 начались работы по благоустройству территории
Директор завода «Титан-Полимер»: Наш завод не несет угрозы эстонской экологии
Для 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи
Чрезвычайный противопожарный режим в Псковской области отменен
Губернатор Псковской области: От успешности национальной политики зависит стабильность во всей стране
Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре
В Пскове инспекторы ГИБДД применили оружие для задержания пьяного водителя
В Печорском районе прокуратура обязала руководство туристической базы снести все постройки
Татьяна Пахомова будет назначена общественным советником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Губернатор области Михаил Ведерников договорился с депутатами Псковского областного собрания о выездах на проблемные объекты
Участницы "Миссис Псков-2019" снялись в "строительной" фотосессии
В Острове прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом»
В Великих Луках за кражу одежды из машины осудили местного жителя
Бланк "Губернаторского дневника" за май вышел в свежем номере "Комсомольской правды-Псков"
Врачи Псковской области получат компенсации за найм жилья
Поездом «Ласточка» на Санкт-Петербург и обратно воспользовались почти 400 тысяч пассажиров
В Великих Луках учащийся похитил 7 тысяч рублей с забытой в банкомате карты
В Москве 23 и 24 мая пройдут дни Псковской области
Медицинские учреждения Псковской области закупили 630 доз вакцины от кори
Медицинские профосмотры помогли выявить у 30 псковичей онкологические заболевания
Около 14 тысяч псковичей прошли медицинские профосмотры с начала 2019 года
В Палкинском районе суд обязал местную администрацию ограничить доступ людей в опасное здание
Псковский тренер по боксу возглавил сборную СЗФО
С 20 мая в Пскове начнется отключение горячей воды
Глава региона Михаил Ведерников помог одинокой маме ребенка-инвалида из Невеля получить жилье
В Пскове за двойное убийство и изнасилование местный житель получил пожизненный срок