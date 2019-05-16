Чрезвычайный противопожарный режим в Псковской области отменен

16 Май 14:49 2019-05-16T14:49:57+03:00

Он действовал с 10 апреля по 16 мая

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В Псковской области отменен особый противопожарный режим. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 16 мая соответствующее постановление подписала заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Особый противопожарный режим действовал на территории Псковской области с 10 апреля. Его ввели из-за удручающе пожароопасной ситуации в регионе из-за засушливой весны и возросшего количества палов сухой травы.

Запрет распространялся на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой травы, приготовление еды на открытом огне. Ограничения также распространялись на сжигание мусора и пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

С 16 мая все перечисленные запреты утратили свою силу.

ИСТОЧНИК KP.RU