Чрезвычайный противопожарный режим в Псковской области отменен
В Псковской области отменен особый противопожарный режим. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 16 мая соответствующее постановление подписала заместитель губернатора региона Вера Емельянова.
Особый противопожарный режим действовал на территории Псковской области с 10 апреля. Его ввели из-за удручающе пожароопасной ситуации в регионе из-за засушливой весны и возросшего количества палов сухой травы.
Запрет распространялся на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой травы, приготовление еды на открытом огне. Ограничения также распространялись на сжигание мусора и пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.
С 16 мая все перечисленные запреты утратили свою силу.
ИСТОЧНИК KP.RU