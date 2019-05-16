2019-05-16T16:17:54+03:00
Общество

Для 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи

Неустроенными в семьи остались около 200 детей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Для 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи. Фото: АПОДля 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи. Фото: АПО
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В Псковской области около 90 процентов детей-сирот были устроены в новые семьи. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, неустроенными в семьи все еще остаются около 200 детей-сирот.

Данные цифры были озвучены на совещании специалистов по опеке и попечительству. Это итоги работы ведомств за 2018 год. Было также отмечено, что в детских домах Псковской области происходят позитивные изменения: улучшается обслуживание и условия проживания, внедряются новые формы работы и проекты. К примеру, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате запущен проект сопровождения выпускников, а в Бобровском детском доме-интернате для лучшей адаптации в общество своих воспитанников привлекаются волонтеры.

Также поднимался вопрос обеспечения сирот жильем. В 2019 году на покупку 162 квартир из областного бюджета выделено 170 миллионов рублей. К 1 мая уже приобретено 22 квартиры. Остальные жилые помещения должны быть приобретены до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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