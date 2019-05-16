На стройплощадке Дновской школы № 50 начались работы по благоустройству территории

16 Май 17:50 2019-05-16T17:50:14+03:00

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В Дновской школе № 50 строители приступили к благоустройству пришкольной территории. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе Администрации Псковской области, отделка внешней части здания уже почти завершена.

Помимо этого а строительной площадке ведется отделка внутренних помещений и сантехнические работы, а также завершается возведение кровли. На пришкольной территории разместятся стадион, спортивные снаряды и малые архитектурные формы. В настоящее время строители приступили к вертикальной планировке стадиона и обустройству беговых дорожек.

На данный момент на объекте трудятся 95 человек. Подрядчик обещает, что 30 июня текущего года все строительные работы будут завершены.

Всего на строительство было выделено 260 миллионов рублей. Еще 89 миллионов рублей отдельно направлено на приобретение необходимого оборудования. Школа должна открыть свои двери для учеников к Дню знаний 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU